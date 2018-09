später lesen CEB CEB sucht nach Hausrat und Kleidung Teilen

Twittern







Ob Möbel oder Geschirr, Spielsachen oder Kleidung – in der „Möbelbörse und Kleiderkammer“ der CEB-Akademie in Hilbringen findet man einiges Brauchbares. Alle Artikel sind Spenden von Mitbürgern, die ihre nicht mehr benötigten Sachen an andere weitergeben wollen.