später lesen CEB Tag der offenen Tür und Bücherverkauf Teilen

Twittern







Mit einem Tag der offenen Tür nimmt die CEB-Akademie in Hilbringen am Deutschen Weiterbildungstag teil, der am Mittwoch, 26. September, stattfindet. Der bundesweite Aktionstag steht unter dem Motto „Weiter bilden, Gesellschaft stärken!