Hilbringen Pflegekräfte starten bei der CEB durch

Aktuell fehlen im Saarland 1200 Arbeitskräfte in der Pflege, bis 2030 sollen es 12 700 sein, stellt der aktuelle Pflegereport der Barmer-Krankenkasse heraus. Mit einem neuen Ansatz reagiert die CEB-Akademie in Hilbringen auf den Pflegenotstand und versucht, mit einer eigenen Pflegeakademie für Menschen mit Migrationshintergrund die Integration von Auszubildenden aus Drittstaaten in den regionalen Arbeitsmarkt künftig effektiver zu gestalten. Seit 1. Oktober haben in Hilbringen 25 zukünftige Pflegefachkräfte aus Vietnam, Tunesien, dem Kosovo, Syrien und Indien ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft aufgenommen. Die jungen Leute, die allesamt in ihren Heimatländern ein Jahr lang sprachlich und interkulturell auf die Pflegeausbildung in Deutschland vorbereitet wurden, werden im Saarland umfassend sozial-integrativ durch Mitarbeiter der CEB-Akademie betreut. Sie werden an der neu durch das Landesamt für Soziales zugelassenen Pflegeakademie der CEB unterrichtet. Alle neuen Pflegekräfte, für die die CEB im Vorfeld Ausbildungsplätze in regionalen Pflegeeinrichtungen ausfindig gemacht hat, werden in dreieinhalb Jahren zur Pflegefachkraft ausgebildet. Die Ausbildung dauert ein halbes Jahr länger und bietet den Auszubildenden die intensive Möglichkeit an einer Reihe von unterstützenden Zusatzangeboten, wie sprachlicher und fachlicher Förderung, teilzunehmen.