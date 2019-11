Zum 60. Geburtstag der CEB in Hilbringen : Was Bildung bringt, ist keine Frage

Hilbringen Zum 60-jährigen Bestehen der CEB in Hilbringen sprach Pater Klaus Mertes über Bildung und die Frage, welchen Wert diese heutzutage hat.

Gegründet als Katholisches Volksbildungswerk für den Kreis Merzig-Wadern widmete man sich zunächst politischen, pädagogischen und theologischen Themen. 1968 wurde das Volksbildungswerk in Christliche Erwachsenenbildung umbenannt. Seit 1987, als in Hilbringen mit dem Fortbildungszentrum ein neuer Standort bezogen wurde, gehören berufliche Weiterbildungen und Qualifizierungen für Beschäftigte und Arbeitslose, Firmenschulungen, die Jugendberufs- sowie die Integrationshilfe zum Programm der CEB. 1995 wurde die CEBIS – berufliche Integration und Service gGmbH gegründet, um Menschen mit Handicap entsprechend ihrer individuellen Leistungsfähigkeit in das Arbeitsleben zu integrieren. Im November 2012 nahm die CEBIN – Centrum für soziale Inklusion gGmbH, eine Werkstatt für psychisch behinderte Menschen, ihre Arbeit auf und bildet zudem Schüler in der Altenpflege aus.

Maßgeblich an der Gründung beteiligt war damals Johannes Mertes, der Pfarrer von St. Josef in Merzig, der an der Satzung und den darin enthaltenen Grundsätzen zur Demokratie und der Ablehnung von Machtmissbrauch mitwirkte. Grundsätze, denen sich sein Neffe, Pater Klaus Mertes, ebenfalls verschrieben hat. „Ein Kirchenmann, der seine Stimme erhebt, wenn es ihm notwendig erscheint“, kündigte Eisenbarth den Festredner an. Dieser forderte Anfang 2019 mit anderen Theologen in einem offenen Brief an Kardinal Marx einen Umbruch in der katholischen Kirche: Mehr Demokratisierung, Frauen in Weiheämtern, Abschaffung des Zölibats und Neustart in der Sexualmoral lauteten die Forderungen.