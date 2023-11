Einblicke in die Arbeitswelt Zukunftslotsen für den Wunschberuf

„Das is richtig gudd hier“ strahlt Noah in der Metallwerkstatt der CEB in Hilbringen und feilt an einer kleinen Dampfmaschine. Er geht in die 8. Klasse der Friedrich-Bernhard-Karcher Gemeinschaftsschule in Beckingen und zusammen mit ihm erkunden weitere 60 Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen die Arbeitswelt des Handwerks oder der Verwaltung. Sein Anleiter, Peter Naudorf, ist begeistert von den handwerklichen Fähigkeiten des Schülers.