CDU: Alte Schule soll zu günstigem Wohnraum werden

Das alte Schulgebäude in Besseringen in der Bezirksstraße 99 soll nach Wunsch der Besseringer Christdemokraten einer neuen Nutzung zugeführt werden. „Mittels der vom Land neu aufgelegten Wohnraumförderprogramme könnte die alte Schule unter Nutzung öffentlicher Fördermittel in günstigen Wohnraum für Familien, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung umgebaut werden“, erklärte Axel Ripplinger, Stadtratsmitglied und Vorsitzender der CDU Besseringen.