Kommunalwahlen CDU stellt sich in Merziger Stadtteilen auf

Die Ortsverbände der CDU Merzig sehen sich für die kommende Kommunalwahl gut in den Merziger Stadtteilen aufgestellt, wie die Christdemokraten in einer Ankündigung mitteilen. „Seit Jahren arbeitet die CDU Merzig eng mit allen Stadtteilen zusammen. In unserem Vorstand ist ein Vertreter aus jedem Stadtteil vertreten. Auch in der Stadtratsfraktion wollen wir viele Meinungen integrieren und haben neben den CDU-Ortsvorstehern auch die Fraktionssprecher der Stadteilen mit kooptiert. Viele Meinungen machen manche Beratungen nicht einfacher – aber besser.“, schreibt Jürgen Auweiler, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion und der Partei in Merzig, in der Mitteilung. Durch unseren engen Austausch mit allen CDU-Vertretern der Ortsräte hatten wir auch kein Problem damit, motivierte und engagierte Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsräte zu finden. Die CDU ist seit Jahren ein verlässlicher Ansprechpartner in den Stadtteilen. Die Listen der Ortsräte spiegeln gute Teams aus allen Generationen und Bevölkerungsgruppen wider. In den vielen Sitzungen der Ortsverbänden wurde insbesondere der Einsatz der CDU für den Erhalt des SHG-Klinikums, das Ehrenamt (Feuerwehren, Vereine, Hilfsorganisationen etc.), die Stärkung der Dörfer durch das von der CDU eingeführte Stadtteilbudget und der Fokus auf Schulen und Kitas hervorgehoben.