CDU-Stadtverband Merzig feierte Mitgliederfest CDU Merzig feierte ihr traditionelles Familienfest

Nach etwa dreieinhalb Stunden und etwa 7,8 Kilometern war die Wandergruppe am Startpunkt, dem Bürgerhaus Büdingen angekommen. Dort begann dann um 17 Uhr das perfekt organisierte Familienfest mit Kaffee und Kuchen, Geschwenktem und Salaten und natürlich mit kühlen Getränken. Zu diesem Fest kamen im Laufe des Abends rund 80 Gäste, darunter auch einige Besucher, die nicht in der CDU sind. Joachim Schmitt und Jürgen Auweiler hatten hierzu extra „offen“ eingeladen. Als Obstbauer präsentierte Joachim Schmitt den anwesenden Kindern und interessierten Erwachsenen noch das Keltern. Der frisch gepresste Apfelsaft wurde im Anschluss genüsslich getrunken.

Bis spät in die Abendstunden, saß man zusammen und genoss den Tag. „Als CDU Merzig ist es uns wichtig, neben vielen ‚rein politischen’ Veranstaltungen in den Austausch mit unseren Mitgliedern zu gehen, um somit wichtige Impulse zu unserer Gremienarbeit zu erhalten. Dafür war diese Veranstaltung bestens geeignet“, formuliert Schmitt. Er erhielt mit seinem Team an diesem Tag nur Komplimente für die Organisation der Veranstaltung, und alle Beteiligten freuen sich auf das Fest im nächsten Jahr. Dann wird der CDU-Stadtverband in einem anderen Ort auf Heimattour sein.