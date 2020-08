Debatte um Mobilfunkausbau : CDU-Vertreter kontern FDP-Kritik an 5G-Ausbau in Merzig

Info

Zu einer Demonstration gegen den geplanten 5G-Netzausbau in Merzig ruft die Bürgerinitiative (BI) „Unsere Stadt – unsere Zukunft“ für Freitag, 28. August, auf. Die Demo soll zwischen 11 und 14 Uhr gegenüber der Josefskirche stattfinden. „Wir fordern: 5G-Netzausbau in Wohngebieten stoppen“, stellt die Bürgerinitiative in einer Mitteilung klar. Die BI hatte sich ebenso wie der Merziger FDP-Vorsitzende Bernd Altpeter kritisch zum Ausbau des Mobilfunknetzes nach 5G-Standard positioniert und insbesondere die Sendeanlage an der Josefskirche, in direkter Nachbarschaft zu Grundschule und Kindertagesstätte, als Negativbeispiel herangezogen. Die Bi fordert von der Stadt eine aktive Beteiligung an einem Mobilfunkvorsorgekonzept und den verstärkten Ausbau der Glasfasertechnolgie als Alternative zum Funknetz.