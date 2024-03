Merzig Es fehlt an Kita-Personal und an Zeit

Die Landesvorsitzende des Verbandes der Kita-Fachkräfte Saar, Susanne Kunz, war Gast bei der Dialogveranstaltung des CDU-Stadtverbandes Merzig. Thema der Veranstaltung war „5 vor 12 in der Kita: Wie steht es um die frühkindliche Bildung im Saarland?“. In ihrem Bericht ging Susanne Kunz, die seit vielen Jahren eine Kita leitet, auf die aktuelle Situation in den saarländischen Kitas ein: „Die Situation in den saarländischen Kitas ist aktuell sehr angespannt. Es fehlt überall an Personal, und es bleibt viel zu wenig Zeit für die wichtige Bildungsarbeit mit den Kindern.“