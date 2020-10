Auflösung von Differenzierungskursen in Gemeinschaftsschulen : Frank Wagner unterstützt Kritik von Eltern

Merzig-Wadern Bildungspolitiker Frank Wagner unterstützt die Kritik der Elternvertreter an Rückkehr zum Klassenverband in Gemeinschaftsschulen.

Der CDU-Bildungspolitiker und Landtagsabgeordnete Frank Wagner unterstützt die Kritik der Elternvertreter an Gemeinschaftsschulen. Diese hatten sich beklagt, dass zurzeit mit Hinweis auf Corona immer mehr Kurse, in denen die Schülerinnen und Schüler individuell ihren Stärken und Schwächen entsprechend gefördert werden sollen, zu eigentlich überwunden geglaubten Klassenverbänden zusammengepackt würden. Dies sieht der CDU-Bildungsexperte genauso: Die äußere Fachleistungsdifferenzierung in Gemeinschaftsschulen darf nicht unter dem Deckmantel der Pandemie pauschal ausgesetzt werden, hält Wagner in einer Pressemitteilung fest. „Es steht außer Frage, dass der Gesundheitsschutz und die damit verbundenen organisatorischen Rahmenbedingungen Priorität haben. Daher haben zahlreiche Schulen ihre Konzepte und Unterrichtspläne dahingehend angepasst, dass sie die Aufteilung in E- und G-Kurse in den wichtigen Kernfächern weiterhin problemlos umsetzen könnten“, erläutert Wagner. Trotzdem habe das Bildungsministerium der Aufteilung eine klare Absage erteilt und angeordnet, dass die Hauptfächer in den Klassenstufen 7 und 8 verbindlich innerhalb des Klassenverbandes binnendifferenziert unterrichtet werden müssen. Fächer wie Religion und Arbeitslehre dürften aber weiterhin aufgeteilt werden. Wagner findet: „Das passt nicht zusammen. Die Möglichkeit der äußeren Fachleistungsdifferenzierung ist ein wichtiger Qualitätsbaustein der Gemeinschaftsschule. In Fächern wie Mathematik und Deutsch innerhalb eines Klassenverbandes auf drei bis vier Lernniveaus zu unterrichten, ist eine Mammutaufgabe für die Lehrkräfte und führt zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust des Unterrichts.“