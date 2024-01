Billard-Bundesliga Brotdorfs Queue-Künstler setzen sich an die Spitze

Hinter den Poolbillard-Spielern des BV Brotdorf liegt ein perfektes Wochenende, beim Saar-Rivalen PBC Altstadt gab es dagegen lange Gesichter: Der Spitzenreiter der Bundesliga aus Altstadt musste sich am Wochenende dem Saar-Rivalen gleich zwei Mal geschlagen geben. Besonders die 0:8-Niederlage am Samstag in Brotdorf dürfte längere Zeit in unangenehmer Erinnerung bleiben. Zu allem Überfluss gab es sonntags eine 3:5-Heimniederlage. Und so fiel der Ligaprimus nach acht von 14 Spieltagen mit zehn Punkten auf den vierten Tabellenplatz zurück. Der BV Brotdorf rückte dagegen von Rang zwei an die Spitze – und vieles deutet darauf hin, dass der neue Spitzenreiter, die SG Johannesberg (jeweils 13 Zähler) sowie Titelverteidiger BC Oberhausen (12) den Titelkampf unter sich ausmachen.