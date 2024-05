Billard Brotdorf schielt noch nach dem Titel

Die Poolbillard-Spieler des BV Brotdorf dürfen vor dem letzten Doppel-Spieltag dieser Bundesliga-Saison noch vom Gewinn des deutschen Mannschaftsmeister-Titels träumen. Das Saisonfinale findet an diesem Samstag und Sonntag, 1./2. Juni, jeweils um 11 Uhr statt. Brotdorf gastiert dann zunächst am Samstag beim Tabellenfünften 1. PBC Wedding und am Sonntag beim Liga-Siebten BF Bremen.