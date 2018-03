später lesen Konzert Busfahrt zu Anne-Sophie Mutter Teilen

Twittern







Zum Konzert von Anne-Sophie Mutter am Mittwoch, 30. Mai, 20 Uhr, fährt die CEB-Akademie in die Philharmonie Luxembourg. Begleitet wird die Geigerin von Roman Patkoló (Kontrabass) und Lambert Orkis (Piano). Die Besucher erwarten das „Duo concertante“ und die „Sonata Nummer zwei“ von Krzysztof Penderecki, „The Fifth Season“ von André Previn, die „Partita Nummer zwei BWV 1004“ von Johann Sebastian Bach sowie „Ungarische Tänze“ von Johannes Brahms. Karten mit Busfahrt kosten 135 Euro oder 115 Euro.