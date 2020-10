Übung auf Gleisanlage : Bundeswehr übt Bahnverladung in Merzig

So wie auf dieser Aufnahme einer ähnlichen Übung dürfte es aussehen, wenn das Fallschirmjägerregiment 26 am Dienstag nahe dem Bahnhof in Merzig die Bahnverladung von militärischem Material und Gerät durchexerziert. Foto: Marco Dorow

Merzig Am heutigen Dienstag, 27. Oktober, wird das in Zweibrücken und Merzig stationierte Fallschirmjägerregiment 26, das zur Luftlandebrigade 1 („Saarlandbrigade“) gehört, in einer Übung das Verladen von Kraftfahrzeugen auf Bahnwaggons auf einer Glasanlage beim Bahnhof in Merzig durchspielen.