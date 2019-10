Bürgerversammlung in Bietzen : Wie geht es weiter mit dem Mühlental?

Bürgerversammlung in Bietzen

Bietzen Seit Wochen ist der Zugang zu dem Gebiet zwischen Bietzen und Menningen gesperrt. Grund: ein dramatisches Eschensterben.

Ist das Mühlental zwischen Bietzen und Menningen noch zu retten? Um diese Frage drehte sich vergangenen Donnerstag eine Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Bietzen mit dem Ortsvorsteher Manfred Klein und Bürgermeister Marcus Hoffeld sowie Jörg Konrad, Förster und Revierleiter. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Baumbestandes wurden nach Auskunft der Stadt Merzig an den Eschen im Mühlental dramatische Veränderungen bei der Vitalität festgestellt. Grund dafür ist der Pilz Falsches Weißes Stengelbecherchen, der mit seiner Nebenfruchtform erstmalig 2007 in Deutschland nachgewiesen wurde. Der Pilz befällt ausschließlich Eschen und führt so zu einem Eschentriebsterben (ETS), auch alte Bäume können durch den Erreger absterben. Wie ein Gutachten der Kreisstadt ergab, konnten bei 676 Eschen im betroffenen Bereich unterschiedliche Schadensstadien nachgewiesen werden.