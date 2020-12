Kostenpflichtiger Inhalt: Merzig : Stadt Merzig zahlt laut Hoffeld 123 000 Euro für Kreisel-Umbau

Marcus Hoffeld, Bürgermeister der Kreisstadt Merzig Foto: xxxxx/KLAUS KULLE

Merzig Der Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld hat die Kritik der Ratsverordneten Hannah Spanier (parteiloses Mitglied der Linksfraktion) an der Stadt Merzig in Zusammenhang mit den Kosten für den Umbau des Kaufland-Kreisels in eine Ampelkreuzung zurückgewiesen.