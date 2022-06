Neue Bürgerinitiative in Merzig : Bürger wollen Begegnungstreff für alle Generationen in der Waldstraße

Beim Gründungstreffen der Bürgerinitiative „Begegnungsprojekt Bornewasserweg“ haben sich fast 50 Anlieger der Unteren Waldstraße zur Mitarbeit in der BI zusammengefunden. Foto: Yvonne Barz-Hackenberger

Merzig Diese Merziger Bürger nehmen ihr Anliegen selbst in die Hand: Am vergangenen Sonntag hat sich im Viertel „Untere Waldstraße“ in der Kreisstadt eine Bürgerinitiative gegründet, um nach eigenem Bekunden „den lieblos gestalteten Spielplatz Bornewasserweg/Kretzschmarstraße in einen attraktiven Treffpunkt aller Generationen umzugestalten“.

Dies geht aus einer Mitteilung von Yvonne Barz-Hackenberger, Sprecherin der BI, hervor.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Corona hat es mehr als deutlich gezeigt: Menschen jeglichen Alters brauchen und wünschen sich persönliche Kontakte und Begegnungen – auch oder vor allem im öffentlichen Raum. Genau das wollen die Bürgerinnen und Bürger in der Unteren Waldstraße mit dem Spielplatz zwischen Bornewasserweg und Kretzschmarstraße erreichen. Die Anlage soll nach ihrem Bekunden nicht nur attraktiver, sondern auch zum zentralen Begegnungstreff des Viertels für alle Generationen werden. „Denn junge und alte Menschen profitieren stark von den Kontakten zueinander“, formuliert es BI-Pressesprecherin Yvonne Barz-Hackenberger. Insgesamt ist nach ihren Worten die Bevölkerungsstruktur im Viertel gut durchmischt. Es gebe sowohl viele Familien mit Kindern als auch viele ältere Menschen.

Der Boule-Club ASI 1992 Merzig mit aktiven Menschen im mittleren Alter ist nach den Worten von Barz-Hackenberger schon in die BI integriert und habe bereits erste Ideen eingebracht. „Wir können uns ein Boule-Turnier für Jung und Alt auf diesem Platz vorstellen“, wird der Boule-Club-Vorsitzende Calogero Agnello in der Mitteilung zitiert.

Beim Gründungstreffen am Sonntag haben sich nach eigenen Angaben bereits 47 Personen der BI angeschlossen. Auch der Ortsvorsteher von Merzig, Alexander Boos, sei anwesend gewesen und habe der BI seine Unterstützung zugesagt. Zurzeit werden nach den Worten von Barz-Hackenberger Ideen zur Gestaltung des Platzes von allen Bürgerinnen und Bürgern gesammelt. „Alle Interessierte sind herzlich willkommen, sich mit Ideen einzubringen. Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen umso größer der Ideenpool. Wir freuen uns über alle Vorschläge“, ergänzt BI-Sprecher Christof Welsch.

Nach der Ideensammlung soll ein Gesamtkonzept unter der Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt und mit der Stadt und dem Landkreis diskutiert werden. Dabei wollen die Bürgerinnen und Bürger des Viertels nach eigenem Bekunden auch selbst Verantwortung übernehmen und unter anderem in Eigenleistung den Platz umgestalten.