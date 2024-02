Umbau wäre nur bedingt möglich Auch eine Umnutzung der Kapelle ist denkbar

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung der CDU-Merzig zum Stand der Dinge in Sachen Fellenbergkapelle ins Vereinshaus gefolgt. Das mag auf den ersten Blick wenig aussehen. Doch es sind 30 Merziger, denen das Gebäude am Herzen liegt, um das es in den vergangenen Wochen viele Diskussionen gegeben hat. Mitte März ist ein Versteigerungstermin angesetzt, an dem die Kapelle unter den Hammer kommen soll. Ob das so kommen wird, sei dahingestellt. Es gibt mehr Fragezeichen als Antworten, insbesondere über den tatsächlichen Zustand der Kapelle ist wenig Konkretes bekannt. So waren die Ideen, die der Bürgerdialog am Montagabend hervorbrachte, auch eher ein Fischen im Trüben.