Büchertausch in Merzig : Mit dem Bücherschrank soll die Freude am Lesen wachsen

Fleißig wird der neue Bücherschrank bestückt. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Wie eine offene Tür führen uns Bücher in neue Welten, ziehen uns Seite um Seite tiefer ins Abenteuer voller Spannung und beflügeln die Phantasie. Um diese schon früh anzuregen, sollen auch Kinder fürs Lesen begeistert werden – und das geht in jungen Jahren am besten, indem man ihnen eine Geschichte vorliest.

Daran erinnert der bundesweite Vorlesetag, der im November begangen wird und an dem jeder, der möchte, zu einem Buch greift und vorliest.

An dieser Aktion beteiligte sich zum zweiten Mal auch das Kinderhaus St. Marien in Merzig und eröffnete in diesem Jahr einen offenen Bücherschrank für Kinder, Eltern und für die Nachbarschaft. Sinn und Zweck ist es, „die Freude am Lesen in unserem Kinderhaus weiter zu fördern“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Monika Kretzer-Heck.

Die Idee dazu hatte der Förderverein Papillon, der die Pflege und Betreuung des Bücherschranks übernimmt. „Lesen ist super wichtig“, findet die Vorsitzende des Fördervereins, Katharina Schwinger, und ermutigt jeden, seine gelesenen Bücher vorbei zu bringen. „Es ist egal ob es kaputt ist oder nicht. Hauptsache, es wird nicht weggeworfen.“

Falls ein Kind ein Buch nicht behalten möchte, können sich so vielleicht andere noch darüber freuen. „Die Bücher dürfen auch gern mehrsprachig sein“, sagt Schwinger, sollten jedoch dem Jugendschutzgesetz entsprechen. In dem Regal ist Platz für mehrere Bücher, die in die Kategorien Erwachsene, Jugendbücher und Kinderbücher sortiert werden. Ein mitgebrachtes Buch wird in das Fach „Neueingänge“ gestellt, danach darf man sich ein Buch heraus- und mitnehmen.