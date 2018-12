später lesen Merzig Pippi plündert den Weihnachtsbaum bei der Roten Zora Teilen

Auch in diesem Jahr erwartet die Merziger Buchhandlung Rote Zora wieder Besuch aus Schweden: Pippi Langstrumpf kommt, um den Weihnachtsbaum vor der Buchhandlung Rote Zora zu plündern. Am kommenden Freitag, 28. Dezember sind alle Kinder der Stadt zum Plünderfest eingeladen, draußen vor der Buchhandlung Rote Zora in Merzig.