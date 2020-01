Kirchenchor „Cäcilia“ Brotdorf : Wechsel an der Spitze des Kirchenchores

Brotdorf Ursula Annen ist neue Vorsitzende des Kirchenchores „Cäcilia“ Brotdorf und tritt damit die Nachfolge von Georg Leuck an.

Sprechstunde in Merzig : Arbeitsagentur bietet Beratung zur Rückkehr in den Beruf

Im Anschluss an die Geschäftsberichte wurde der gesamte Vorstand durch den zum Versammlungsleiter gewählten Pfarrer Klaus-Bernhard Stankowitz entlastet. Dem Vorstand wurde für die geleistete Arbeit gedankt. Pfarrer Stankowitz zollte besonders Georg Leuck hohe Achtung für das, was er all die langen Jahre als erster Vorsitzender für den Chor getan habe, und bedauerte Leucks Rückzug. Die neue erste Vorsitzende, Ursula Annen, bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und blickte schon mal in das Jahr 2020.