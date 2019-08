Merzig : Brennender Schmutzfang löst in Merzig Großeinsatz aus

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Freitagnachmittag zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand in die Trierer Straße in Merzig aus. Letztlich war in einem Kabelschacht ein Schmutzfang in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Situation rasch im Griff. Foto: Rolf Ruppenthal