Brandschutztipps des Kreisfeuerwehrverbandes zu Silvester Feuerwehrverband gibt Tipps für sicheren Jahreswechsel

Der erste Ratschlag lautet, nur BAM-zugelassene Artikel zu kaufen. Geprüftes Feuerwerk erkennen sind laut Feuerwehr an der Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle zu erkennen. Geprüftes Feuerwerk muss beide Kennzeichen aufweisen. Auch sollten Käuferinnen und Käufer darauf achten, dass eine deutsche Gebrauchsanleitung vorliegt. Diese sollte sorgfältig und in Ruhe durchgelesen werden, am besten schon vor der Verwendung in der Silvesternacht.