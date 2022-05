Judo : Endlich wieder auf der Matte

Merzig Nach einem halben Jahr ohne Wettkampf war das internationale Ursapharm-Turnier des JC Folsterhöhe am Samstag die erste Standpunktbestimmung für die Judo-Kämpfer des TV Merzig. „Es gab zwar auf nationaler Ebene einige wenige große Turniere, doch die regionalen Turniere wurden alle abgesagt“, erzählt Trainer Axel Bold: „Entweder waren die geforderten Hygienebestimmungen so umfangreich, dass das kein Veranstalter umsetzen konnte, oder die Ausrichter hatten einfach Angst, dass eine Judo-Veranstaltung zu einem Herd der Ansteckung mutiert.“

Entsprechend groß war nun nach der langen Zwangspause die Nachfrage nach dem Turnier des JC Folsterhöhe. Etwa 400 Kämpfer, teilweise aus Thüringen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Frankreich und Luxemburg angereist, waren am Start. Umso bemerkenswerter, dass der TV Merzig fünf Siege feiern konnte. Allen voran Aushängeschild Matthias Bold (Klasse bis 90 Kilogramm) bei den Aktiven. Ebenfalls Gold gab es für Pascal Schwarz (bis 73 Kilo), Denis Papadopolous (bis 28 Kilo) in der U 13 und für das Geschwisterpaar Guliyev. Während Emil (bis 66 Kilo) in der U 15 abräumte, holte sich Laila in der U 11 (bis 40 Kilo) den ersten Platz.

Zweite Plätze erkämpften sich in der U 18 Max Weinand (bis 55 Kilo), in der U 15 Maximilian Coassin (bis 46 Kilo) und in der U 11 Denis Mischenko (bis 34 Kilo). Bronze ging an Jule Kleiber (bis 63 Kilo) bei den Aktiven und Ruben Kaletsch (bis 26 Kilo) in der U 11. Für Ruben Kaletsch war es das erste Turnier überhaupt, für Jule Kleiber das erste Turnier nach mehr als neun Jahren.