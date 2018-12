später lesen Menningen Am Freitag ist Blutspendetermin in Menningen Teilen

Zur Blutspende ruft der DRK-Ortsverein Menningen am Freitag, 21. Dezember, auf. In der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr nehmen die Rotkreuz-Helfer im Bürgerhaus in Menningen, Saarfelser Straße, Blutspenden entgegen.