Kampf gegen Raser : Warum es in Merzigs City geblitzt hat

Der Blitzer-Panzer an der Ampelkreuzung am Kaufland in Merzig wurde aufgebaut. Foto: SZ-Leserreporter

Merzig Ein Radarmessgerät an einer Ampelkreuzung? Manch ein Autofahrer, der in den vergangenen Wochen die neue Ampelkreuzung am Kaufland-Markt in Merzig passiert hat, dürfte verwundert die Stirn gerunzelt haben ob des großen grauen Blitzer-Panzers (Fachbegriff: Enforcement Trailer), der mehrere Tage lang an der Eisenbahnunterführung vor der Sparkasse aufgestellt war.