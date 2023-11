Festakt in Trier „Sie sind beeindruckende Menschen!”

Die höchste diözesane Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Bistum Trier ging an den Arbeitskreis (AK) „Jüdisches Leben in Bausendorf”. Mit vielseitigen Aktionen wie einem Erzählcafé oder der Kunstinstallation „Tür an Tür” halten die Bausendorfer das Gedenken an die von den Nationalsozialisten verübte Shoa in ihrem Dorf wach und setzen sich zugleich für ein gutes Miteinander von Menschen jüdischen und christlichen Glaubens ein. Werner Nilles, der den AK zum 80. Gedenktag der Reichspogromnacht (2018) ins Leben gerufen hatte, nahm die Bistumsmedaille in Empfang.