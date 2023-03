Billard Wenn Goliath gereizt ist

Für den Poolbillard-Erstligisten BV Brotdorf war der deutsche Meister BC Oberhausen letztlich eine Nummer zu groß. Der Ligaprimus setzte sich am Samstag im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenzweiten BV Brotdorf vor 70 Zuschauern deutlich mit 5:1 durch. „Wir haben alles dafür gegeben, den 4:2-Sieg aus der Hinrunde in Oberhausen zu wiederholen. Allerdings war von Beginn an deutlich zu spüren, dass der deutsche Meister für seine bislang einzige Saisonniederlage Revanche wollte“, sagt der Brotdorfer Mannschaftsführer Tim Goergen. „Ich kann mich an keinen einzigen Fehler von Oberhausen erinnern.“