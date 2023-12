Billard Von der Bierkiste in die Bundesliga

Heimspiel-Wochenende für den BV Brotdorf: In der 1. Poolbillard-Bundesliga belegen die Brotdorfer nach vier Spielen mit fünf Punkten Platz drei – knapp hinter dem deutschen Meister BC Oberhausen sowie Spitzenreiter PBC Joker Altstadt (beide je sechs Zähler). An diesem Samstag empfängt Brotdorf um 11 Uhr das punktlose Schlusslicht BF Bremen. 24 Stunden später macht dann der mit vier Punkten auf Rang fünf platzierte 1. PBC Wedding aus dem Bezirk Mitte in Berlin seine Aufwartung in Brotdorf.