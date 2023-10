Billard Wie Bundesligist BV Brotdorf auf Rang drei klettert

Brotdorf · Hinter den Poolbillard-Spielern des BV Brotdorf liegt ein erfolgreiches Wochenende. Die Saarländer bezwangen am Samstag in der Bundesliga daheim den bisherigen Spitzenreiter SG Johannesberg mit 6:2 und schickten am Sonntag den zuvor auf Rang drei platzierten BC Siegtal mit einer 0:8-Packung auf die Heimreise.

30.10.2023, 18:02 Uhr

Tim Goergen, Marco Spitzky, Sascha Rath und Stefan Kasper (von links) vom BV Brotdorf haben ein erfolgreiches Wochenende hingelegt. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser

Lohn dieses tollen Heim-Doppelspieltages war das Vorrücken von Rang sieben auf Tabellenplatz drei. Mit nunmehr fünf Punkten liegen die Brotdorfer nur noch einen Zähler hinter dem neuen Ligaprimus PBC Joker Altstadt sowie dem deutschen Meister BC Oberhausen zurück, die punktgleich sind.