Besuch am BBZ Nunkirchen Wie es die Ministerin mit dem Internet hält

Christine Streichert-Clivot (SPD) hatte einst vor, selber einmal Lehrerin zu werden. Jetzt besuchte sie als Bildungs- und Kulturministerin des Saarlandes das BBZ Hochwald in Nunkirchen und stellte sich offen selbst heikel klingenden Fragen der Klasse 11 (Fachoberschule). So räumte sie nach kurzem Nachdenken locker ein, dass sie in den sozialen Netzwerken am liebsten über ihren Instagram-Account mit interessierten Usern kommuniziert. Und als sie auf die Frage, welcher berühmten Person sie im Internet vorzugsweise folgt, mit dem Hinweis auf den britischen Musiker Sting reagierte, stand dem jugendlichen Fragesteller prompt die Überraschung ins Gesicht geschrieben.