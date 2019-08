Merzig : Big Wave and the Bandits rocken beim Kultursommer

Die Band Big Wave and the Bandits. Foto: Band

Orscholz Der Orscholzer Kultursommer endet mit einer Zeitreise in die 1950er und 1960er Jahre. Am Donnerstag, 22. August, tritt die Band Big Wave and the Bandits ab 20 Uhr im Biergarten des Bistros Mirabell auf.

Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird das Konzert in den Veranstaltungssaal des Cloef-Atriums verlegt.

Der Gitarrist Knut Peter, der Schlagzeuger Michael Veit und der Kontrabassist Martin Frank orientieren sich in musikalischer Hinsicht an Künstlern wie Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly und weiteren Größen des Rock ’n’ Rolls. Das Trio will mit seiner Musik das Lebensgefühl dieser Musik möglichst authentisch vermitteln.