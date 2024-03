Biathlon Die Premiere der Biathlon-Gaudi begeistert Merzig

Die Besucher auf dem Kirchplatz St. Peter in Merzig bekamen am Sonntag einen wilden Wetter-Mix geboten. Regen, Hagel, Sonne, Wind – es war fast alles dabei. Nur der für Biathlon eigentlich obligatorische Schnee fehlte. Allerdings brauchte es den bei der Station der Biathlon-Tour in der Kreisstadt nicht wirklich, um ein authentisches Gefühl für die Wintersport-Kombination aus Langlauf und Schießen zu bekommen.