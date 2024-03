Merziger Innenstadt als Biathlon-Arena „Hier ist eine Biathlon-verrückte Ecke“

Biathlon-Flair in der Kreisstadt – und ein Olympiasieger mittendrin: Zum ersten Mal macht die Biathlon-Tour Station im Saarland. Der Kirchplatz St. Peter in Merzig verwandelt sich an diesem Sonntag zur Arena. Eine mobile Schießstand-Anlage und Biathlon-Ergometer lassen jeden Interessierten erahnen, wie sich der eigentlich auf Schnee ausgeübte Wintersport in etwa anfühlt. Das Ganze unter den Augen von Ex-Profi Michael Rösch, der sich 2006 in Turin mit der deutschen Staffel zum Olympiasieger kürte.