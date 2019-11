Merzig Bürgerinitiative Stadtmitte Seffersbach fordert Ratsfraktionen auf, Geld für die Verschönerung vom Gustav-Regler-Platz bereitzustellen.

Die Bürgerinitiative (BI) Stadtmitte Seffersbach hat an die Fraktionen im Merziger Stadtrat appelliert, im Haushalt der Stadt für das kommende Jahr Gelder für die Verschönerung des Gustav-Regler-Platzes am Seffersbach bereitzustellen. In einem Schreiben an die Ratsmitglieder, das die BI im Vorfeld der anstehenden Haushaltsplan-Beratungen über die Verwaltung und Bürgermeister Marcus Hoffeld an den Stadtrat weiterleiten lassen will, heißt es von den Vertretern der BI: „Uns allen ist bewusst, dass die Stadt Merzig als Haushaltssanierungskommune nur wenig finanziellen Spielraum hat.“ Die BI schlage zur Verschönerung des Platzes daher auch Lösungen vor, die kostengünstig umzusetzen und in der Folge mit wenig Aufwand instand gehalten werden können.