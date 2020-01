Walk of Steel : Betriebsräte erreichen Merzig

Walk of Steel

Walk of Steel in Merzig. Foto: Rolf Ruppenthal

Merzig Rund 350 Kilometer, von Völklingen nach Brüssel, laufen Mitglieder des Saarstahl-Betriebsrats derzeit. Sie wollen sich mit diesem symbolischen für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie einsetzen.

Station machten sie bei ihrer Tour am Freitagabend auch in Merzig. Stephan Ahr (Bildmitte, links) und Lars Degen (daneben) hatten die Kartusche, die die Forderungen an das Europäische Parlament enthält, im Gepäck. red/Foto: Rolf Ruppenthal