Besuch von Landtagspräsidentin Heike Winzent Landtagspräsidentin zu Besuch an Merziger Schule

Beim Gang von Tisch zu Tisch wurde die Landtagspräsidentin mit Fragen zur Mobilität junger Menschen in Europa, zur Partizipation, zum aktuellen Krieg in der Ukraine und zu den anstehenden Europawahlen konfrontiert. Einige der künftigen Erzieherinnen erörterten ihre Aufgabe, demokratische Prinzipien bereits in den frühkindlichen Einrichtungen einzuüben. Die Präsidentin kam mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch und konnte in vielen Fällen Auskunft und Rat erteilen.