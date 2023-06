Historische Anlage Dann rattert auf einmal das alte Wasserrad

Die schottisch-deutsche Künstlerin Morag Paul hält am letzten Tag ihrer Ausstellung unter dem Dach des Feinmechanischen Museums Fellenbergmühle in aller Stille ihren Blick auf die Marienstraße von Merzig malerisch fest. Dann signalisiert plötzlich ein Rattern und Beben, dass das alte, vom Seffersbach angetriebene Wasserrad tief im Keller über verschiedene Transmissionsriemen wieder die uralten Maschinen zum Leben erweckt, die seit der Gründung der ehemaligen Mahlmühle im Jahr 1767 feinmechanische Handwerkskunst ermöglichen. In der Werkstatt zeigt Peter Gottfrois als Nachfahre der einstigen Eigentümer gerade dem achtjährigen gebürtigen Eritreer Eham Asmorn, wie man mit purer Wasserkraft noch heute präzise Schrauben anfertigen kann. Und weil an diesem Sonntag international der „Tag des Museums“ gefeiert wird, drängen sich die interessierten Besucher durch das Feinmechanische Museum Fellenbergmühle.