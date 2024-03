Gegen die Manipulation durch Fake News schützen Schüler sollen lernen, Lügen zu entlarven

Es kursiert jede Menge Bullshit in den sozialen Medien“ – Andreas Brust, Direktor des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) in Merzig, bringt es auf den Punkt. Und für diesen „Bullshit“ sollen die Schülerinnen und Schüler gewappnet sein. Über die Organisation „Lie Detectors“, also zu deutsch „Lügendetektoren“, kommen Journalisten an die Schulen und klären sowohl Jugendliche als auch Lehrkräfte darüber auf, wie sie Wahrheiten von Unwahrheiten unterscheiden können. Ein Besuch in der Klasse 9al am PWG zeigt, wie so seine Doppelstunde einer internationalen Organisation aussehen kann.