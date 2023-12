Bestenfeier Gymnasium am Stefansberg Eine Feier für die Besten des Gymnasiums am Stefansberg

„Es ist wichtig zu zeigen, was für tolle Schülerinnen und Schüler man hat und welche starken Leistungen sie in den unterschiedlichen Bereichen erzielen konnten“, war auch Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich von der großen Bandbreite der Erfolge sichtlich beeindruckt und hob besonders die Teamfähigkeit hervor: „Es werden auch viele Schüler ausgezeichnet, die sich durch ihr soziales Engagement in die Gemeinschaft einbringen oder in verschiedenen Wettbewerben in der Gruppe herausragend zusammengearbeitet haben. Gerade Menschen mit solchen Fähigkeiten werden wir in unserer Gesellschaft in Zukunft brauchen.“