Auch die SZ half mit Mit heißem Glühwein Gutes tun

Oberbürgermeister Marcus Hoffeld verkaufte wieder mit Unterstützung der Betreiber des Merziger Weihnachtsmarktes sowie weiterer Vertreter aus Politik und Gesellschaft am 16. Dezember auf dem Merziger Weihnachtsmarkt im Rathausinnenhof Glühwein zugunsten der Merziger Tafel. Auch wenn der konkrete Erlös, der der Merziger Tafel dadurch zugutekommt, noch nicht feststeht, lässt sich als Resümee feststellen, dass auch die Benefizaktion am vergangenen Samstag wieder ein voller Erfolg war. 50 Prozent von jedem zwischen 12 und 15 Uhr verkauften Glühwein gehen an die sich in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Merzig befindlichen Merziger Tafel.