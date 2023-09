Politik bekennt sich zum SHG-Klinik Merhzig „Der SHG-Klinik Brücke in die Zukunft bauen“

Mavie heißt die junge Dame, die am Jubiläumstag der SHG-Klinik das Licht der Welt erblickt. Beifall brandet auf, als Gabriele Kirch-Thinnes, Chefärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, diese Nachricht von der Bühne des Festzeltes verkündet. Freudigen Applaus gibt es an diesem Nachmittag auch für die Politiker, die sich zu dem Krankenhaus in der Trägerschaft der Saarland-Heilstätten GmbH (SHG), das sich aus wirtschaftlichen Schutzschirmverfahren begeben hat, bekennen. So spenden die SHG-Mitarbeiter und die Gäste Beifall, als Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zusagt, dass das Land alles unterstützt, um die Klinik am Netz zu halten. „Lasst uns gemeinsam eine Brücke in die Zukunft für die Klinik bauen.“ Sie stellt auch eine Kofinanzierung in Aussicht, die über den sonst üblichen Rahmen hinausgehe – bis die Krankenhausreform der Bundesregierung greife. Zudem fordert sie das Klinikum auf, hierzu die notwendigen Hausaufgaben zu machen. Dass die Verantwortlichen trotz der prekären Lage den 25-jährigen Geburtstag feiern, nennt sie eine richtige Entscheidung. „Mit der Feier macht die Klinik auf sich aufmerksam und kann für Vertrauen werben“, sagt Rehlinger. Anders als in Losheim und Wadern gibt es nach ihrem Bekunden in der Kreisstadt kein Schließungsszenario. Ziel des Schutzschirmverfahrens ist es nach den Worten der Regierungschefin vielmehr, sich mit Hilfe von Sanierungsexperten zukunftssicher aufzustellen. Die Neuaufstellung bezeichnet sie als einen betriebswirtschaftlichen Prozess, der notwendig ist. Sie mahnt eine tragfähige Lösung an, „bei der nicht nur rote Zahlen, sondern eine schwarze Null steht.“ Neben dem Land sieht sie auch den Kreis in der Verantwortung, um eine gute Versorgung der Bevölkerung zu garantieren.