Hilbringen Die Sonne begleitete den närrischen Nachwuchs beim ersten Kinderumzug am Freitagnachmittag in Hilbringen.

Mit kleinen Schritten setzt sich der närrische Nachwuchs in Hilbringen in Bewegung. Noch etwas unsicher blicken die als wilde Raubkatzen verkleideten Kinder die Besucher am Straßenrand an. „Los, geht verteilen“, werden sie ermutigt, dann trauen sie sich. In ihren selbstgemachten Kostümen tippeln sie auf das närrische Volk zu, greifen mit ihren Händen nach den Süßigkeiten in ihren Taschen und verteilen diese an die Piraten, Minions oder Hexen am Rand – direkt in die Tüten der kleinen Faaseboozen, deren Augen augenblicklich anfangen zu leuchten.