MERZIG Hochklassigen Sport und fantastische Stimmung bot das sechste Neujahrsspringen am Samstag im Merziger Zeltpalast.

Ein mit über 1000 Zuschauern erneut ausverkaufter Zeltpalast. Eine durchgängig stimmungsvolle Atmosphäre samt großartiger Höhepunkte und Höhenflüge. Dazu noch ein deutsches Duell um den Sieg und sogar fast ein neuer Stabhochsprung-Weltrekord unterm Dach: Das sechste Merziger Neujahrsspringen erfüllte am Samstag einmal mehr alle Erwartungen. „Die 5,71 Meter waren nicht unmöglich, sie haben gewackelt“, hält Werner Klein, der Chef-Organisator des längst etablierten Spektakels, nach dem Wettkampf der 14 internationalen Stabhochsprung-Größen fest.

Derjenige, der fast für den ganz großen Wurf im engen Rund gesorgt hätte, war Torben Blech. Der 24-jährige Wahl-Kölner scheiterte drei Mal nur knapp am Versuch, die bisherige Bestmarke des zweifachen Merzig-Siegers Raphael Holzdeppe um einen Zentimeter zu steigern. Mit stehenden Ovationen feiern die Zuschauer den ehemaligen Zehnkämpfer, als er um kurz vor 20 Uhr den letzten Versuch absolviert hat. Und der Sieger ließ sich von den Moderatoren des Abends zu einer kleinen Tanzeinlage zu der Musik inspirieren, die ihn auch bei seinen Sprüngen über immer neue Höhen getragen hatte: Zu Whitney Houstons 80er-Jahre-Hit „I wanna dance with somebody“ ließ Blech unter dem frenetischen Beifall der Besucher die Hüften kreisen.

Und auch die meisten Zuschauer sind nach dem Wettkampf dankbar, dass sie beim Spektakel im Zeltpalast dabei sein durften – das wird auf der After-Jump-Party im großen Vorraum des Zeltpalasts mehr als deutlich. Bei einem Kaltgetränk oder einer kleinen Mahlzeit schwärmen die Besucher von dem, was ihnen geboten wurde: „Wir saßen direkt unter der Stange – das war einfach nur atemberaubend und begeisternd. Ich bin eigentlich nicht der ganz große Leichtathletik-Fan, aber das hier ist halt etwas ganz anderes. So nahe ist man an den Sportlern nirgends dran“, zeigt sich Giuseppe D’Auria aus Merzig angetan von der Veranstaltung des Landkreises Merzig-Wadern und der Stadt Merzig. Im Gegensatz zum 67-Jährigen war seine Frau Ruth zum ersten Mal dabei: „Ich fand’s einfach fantastisch. Ich bin eigentlich gar kein Leichtathletik-Fan – aber heute definitiv auf den Geschmack gekommen. Wir werden nächstes Jahr sicher wieder hier sein.“