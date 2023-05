Freizeit Sommer, Sonne und ein Fahrrad

„Dass hier soviele Leute sind, das hätten wir nicht gedacht“, Monika und Rainer aus dem Ahrtal machen Rast mit Hundedame Feli am Rand der B 51 in Saarhölzbach. Sie sind mit dem Wohnmobil in Saarburg und genießen die freie Bundesstraße zwischen Konz und Merzig. Wie sie, sind 10 000 bis 12 000 Menschen in diesem Jahr zu Saar-Pedal gekommen. Stefanie Koch, Koordinatorin von Saar-Pedal und Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, zieht eine positive Bilanz der Veranstaltung. Schönes Wetter, interessante Angebote in den Gemeinden vom Kinder-Fahrradparcours bis hin zur Verpflegung mit Fisch oder Flammkuchen.