Merzig Bayern-Fans fahren zum Spiel gegen Sevilla in München

Zum Champions-League-Spiel Bayern München gegen Sevilla fährt der Bayern-Fanclub Brotdorf am Mittwoch, 11. April, nach München. Abfahrt ist um 9 Uhr am Sportplatz in Brotdorf, um 9.30 Uhr an der Dillinger Eishalle und um 10 Uhr an der Kaiserlinde Elversberg.