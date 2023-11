Autofahrer aufgepasst! Vollsperrungen zwischen Ortsausgang Hilbringen und Deponie Fitten

Die geplanten Arbeiten werden – geeignete Witterung vorausgesetzt – wie folgt ablaufen: Am 10. und 11. November gibt es eine Vollsperrung von der Zufahrt Im Seitert bis zur Deponie Fitten; am 13. und 14. November reicht die Vollsperrung von der Zufahrt Ballerner Straße bis zur Zufahrt Schulstraße; am 14. und 15. November ist der Straßenabschnitt zwischen der Zufahrt Schulstraße bis zur Zufahrt Hohlweg voll gesperrt. Die Vollsperrung am 15. und 16. November reicht von der Zufahrt Hohlweg bis zu der Zufahrt zu den Anwesen 41-45. Im finalen Bauabschnitt vom 17. bis 20. November erstreckt sich die Sperrung auf den Streckenabschnitt von der Zufahrt zu den Anwesen 41-45 bis zur Zufahrt Im Seitert.