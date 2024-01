Landwirte machen ernst Bauern im Kreis gingen entschlossen zur Sache

An den Protesten am Montagmorgen haben sich die Bauern aus dem Landkreis Merzig-Wadern ebenfalls beteiligt. Landwirte aus Mettlach, Perl und Losheim haben sich mit ihren Traktoren in Merzig auf der B 51 zwischen Merzig und Beckingen aufgestellt, um anschließend im Verbund nach Saarbrücken zu fahren. Dort protestierten sie am Nachmittag vor dem Schloss gegen die Kürzungen der Bundesregierung, die ihren Berufsstand besonders hart treffen würden.