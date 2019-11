Stadtrat einigt sich : Merzig will neuen Baubetriebshof errichten

Der aktuelle Standort des Merziger Baubetriebshof befindet sich in der Merziger Innenstadt in der Straße Am Gaswerk. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Im Bereich des Industriehafens soll der Naubau entstehen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hat der Merziger Stadtrat gefasst.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Merziger Stadtrat einstimmig den Grundsatzebeschluss gefasst, im Bereich des Merziger Industriehafens einen Neubau des Baubetriebshofes zu errichten. Dies teilte die Stadtverwaltung im Anschluss an die Sitzung mit.

Ausgangspunkt für den Vorschlag der Stadtverwaltung ist der inzwischen desolate bauliche Zustand des Baubetriebshofes in der Merziger Innenstadt in der Straße Am Gaswerk. „Die alten Strukturen des ehemaligen Milchhofs können den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden“, heißt es vonseiten der Stadt, „dies betrifft sowohl strukturelle Bereiche des Baukörpers, wie zum Beispiel Statik und Elektroversorgung als auch funktionale Aspekte bei Arbeitssicherheit und -abläufen, Brandschutz und Energieeffizienz.“

Die Bausubstanz der Gebäude weise extrem hohe Defizite auf, so dass Teilbereiche aufgrund von Einsturzgefahr bereits gesperrt werden mussten. Zudem entspreche der Gebäudekomplex nicht mehr energetischen Standards, was sich auch in den Verbrauchswerten widerspiegele und hohe Kosten verursache.

Dies hat nach den Ausführungen der Stadtverwaltung zur Folge, „dass ein unverändertes Betreiben des jetzigen Baubetriebshofes auf Dauer nicht mehr möglich sein wird“. Vor diesem Hintergrund wurden seitens der Verwaltung drei Varianten untersucht, wie eine wirtschaftliche als auch funktionale Lösung aussehen kann. Dabei kamen nach Darstellung aus dem Rathaus für den jetzigen Standort in der Merziger Innenstadt zwei theoretische Alternativen in Betracht. Dabei wäre nach einem Teilabriss der vorhandenen Gebäudestruktur der Bau einer kleinen oder einer großen Halle auf dem vorhandenen Gelände möglich gewesen.

„Bei dem Bau einer kleinen Halle würde das Gebäude technisch und energetisch auf einen zeitgemäßen Standard gebracht. Zudem würde auch das brisante Thema Brandschutz entschärft“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Verbesserung der Lagerkapazitäten würde hingegen lediglich in einem geringen Maß eintreten, da die Räumlichkeiten immer noch viel zu klein dimensioniert wären. Zu funktionalitäts- und effizienzsteigernden Optimierungen in den übrigen Nutzungsbereichen wie beispielsweise in den Büros oder den Werkstätten würde es bei dieser Variante jedoch nicht kommen, „wodurch aufgrund des hohen Kostenaufwandes ein unbefriedigendes Ergebnis entstehen würde“, urteilte die Verwaltung.

Beim Neubau einer größeren Halle am bestehenden Ort werde im Vergleich zur kleineren Halle auch die Funktionalität verbessert. So werde mehr effiziente Lagerfläche und Platz für moderne Werkstätten geschaffen. Aber, so die Einschätzung der Verwaltung: „Auch hier stehen die extrem hohen Kosten in keinem Verhältnis zum erreichbaren Nutzen.“

Die Umsetzung beider Varianten am jetzigen Standort wäre nach Einschätzung der Merziger Stadtverwaltung „mit enormen Kosten und einem erheblichen logistischen Aufwand verbunden“. So müssten der Rück- und Umbau sowie die Sanierung in vielen Einzelschritten nacheinander erfolgen, was über Jahre zu Beeinträchtigungen der Betriebsabläufe führen würde. Einzelne Bereiche müssten sogar für die Maßnahme ausgelagert werden, was wiederum mit hohen Kosten verbunden wäre.

Zusätzlich würde jährlich ein dauerhafter Unterhaltungsaufwand den städtischen Haushalt belasten, da ein Großteil der Gebäudestruktur eine alte Bausubstanz behalten würde. Auch wäre eine Anpassung an sich verändernde Anforderungen und Abläufe zukünftig nicht möglich.

„Aufgrund dieser Ausgangslage ist der Neubau des Baubetriebshofes die einzige wirtschaftlich und funktional sinnvolle Variante, bei der die zuvor geschilderten Probleme keine Relevanz besitzen“, erklärte der Erste Beigeordnete Dieter Ernst. Dabei solle der Neubau die Effizienz des Baubetriebshofes in Zukunft erhöhen und den energetischen Standards entsprechen. Auch die Lage nahe dem Industriehafen (Gewerbegebiet Bruchwies) wäre nach Ansicht der Stadt aus zweierlei Gründen für einen Neubau ideal geeignet. So befinden sich die Lagerflächen des Baubetriebshofes in der Nähe zum neuen Standort und wären in Zukunft schneller zu erreichen. Außerdem würde der Baubetriebshof von der unmittelbaren Nachbarschaft zum dort ebenfalls neu errichteten Dienstgebäude des Landesbetriebs für Straßenbau (Straßenmeisterei) profitieren, die auch eine zukünftige Kooperation, beispielsweise im Bereich des Salzlagers, ermöglichen würde.

„Bei einem Neubau wäre auch der Tagesbetrieb von der Baumaßnahme nicht tangiert und nach der Fertigstellung könnte ein reibungsloser Umzug erfolgen“, nannte Bürgermeister Marcus Hoffeld einen weiteren positiven Aspekt.